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08 июля 2020, среда, 11:37 672
Транспорт 2020-07-08T13:30:06+03:00
Українські Новини
С 14 июля Air France возобновит регулярные рейсы в Украину

С 14 июля Air France возобновит регулярные рейсы в Украину

Елизавета Кесельман
Авиаперелет, Air France, Авиасообщение, возобновление авиасообщения
Air France. Фото: Air France
Air France. Фото: Air France

В то время, как МАУ намерена возобновить международные рейсы в 9 городов в июле и еще в 16 в августе, авиакомпания Air France с 14 июля возобновит прямые регулярные рейсы в Украину, а в августе увеличит частоту выполнения рейсов. Об этом сообщает avianews со ссылкой на информацию украинского представительства авиаперевозчика.

Как сообщается, авиаперевозчик будет обслуживать маршрут Париж-Киев, который соединит аэропорты Шарля де Голля и Борисполь.

Сначала полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. С 24 августа Air France планирует нарастить частоту до трех в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Авиакомпания предоставляет возможность пересадки на другие рейсы в аэропорту Парижа, однако перед покупкой авиабилетов пассажирам необходимо учитывать ограничения на транзит в другие страны.

Ранее на сайте перевозчика была информация, что Air France как минимум до конца лета не планирует выполнять регулярные пассажирские рейсы в Украину.

Ранее Українські Новини сообщали, куда смогут полететь украинцы этим летом. 

Также украинским туристам открыт въезд в 23 страны. 

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