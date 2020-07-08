С 14 июля Air France возобновит регулярные рейсы в Украину

В то время, как МАУ намерена возобновить международные рейсы в 9 городов в июле и еще в 16 в августе, авиакомпания Air France с 14 июля возобновит прямые регулярные рейсы в Украину, а в августе увеличит частоту выполнения рейсов. Об этом сообщает avianews со ссылкой на информацию украинского представительства авиаперевозчика.

Как сообщается, авиаперевозчик будет обслуживать маршрут Париж-Киев, который соединит аэропорты Шарля де Голля и Борисполь.

Сначала полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. С 24 августа Air France планирует нарастить частоту до трех в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Авиакомпания предоставляет возможность пересадки на другие рейсы в аэропорту Парижа, однако перед покупкой авиабилетов пассажирам необходимо учитывать ограничения на транзит в другие страны.

Ранее на сайте перевозчика была информация, что Air France как минимум до конца лета не планирует выполнять регулярные пассажирские рейсы в Украину.

Ранее Українські Новини сообщали, куда смогут полететь украинцы этим летом.

Также украинским туристам открыт въезд в 23 страны.