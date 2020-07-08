Экс-пограничнику сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке Порошенко через границу

Государственное бюро расследований сообщило бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы о подозрении в содействии в незаконной переправке бывшего Президента Петра Порошенко через государственную границу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщено о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины)", - сказано в нем.

Следствием установлено, что пограничник в января 2018 года предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через границу Украины, вопреки существующему порядку, вне пункта пропуска, Порошенко и лиц, сопровождавших его на отдых на Мальдивы.

На данный момент следствием также проверяется причастность этого военнослужащего и других лиц из числа руководства Госпогранслужбы и Управления государственной охраны к переправке через границу бывших должностных лиц без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска.

В настоящее время устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации создания и использования неконтролируемого канала на госгранице.

Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в августе 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки бывшего Президента на Мальдивы в январе 2018 году.

Ранее бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявлял о ненадлежащей работе государственных органов в расследовании поездки Порошенко на Мальдивы.