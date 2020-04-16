Кабмин сегодня назначит Буславец и.о. министра энергетики

Кабмин проведет внеочередное заседание 16 апреля в 17:00 по кадровым вопросам.

Об этом Українським новинам сообщил источник в правительстве.

"Заседание экстренное планируется на 17:00. Будут рассматривать вопрос кадров", - сказал собеседник.

Он предположил, что основным вопросом будет назначение Ольги Буславец исполняющей обязанности министра энергетики.

Ранее Буславец занимала должность директора департамента энергетических рынков Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

При этом она была уволена с должности начальника указанного департамента 20 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Герус заявлял, что кандидат в министры энергетики Буславец помогла внедрить формулу "Роттердам +".

Также в расследовании издания "Наші гроші" сообщалось, что кандидат на должность министра энергетики "продвигала" в Кабмине скидку на газ для Ахметова.