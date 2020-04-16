подписаться на рассылку
27 27.5
29.25 29.95
˟
16 апреля 2020, четверг, 16:46 24
Экономика 2020-04-16T16:49:12+03:00
Українські Новини
Кабмин сегодня назначит Буславец и.о. министра энергетики

Кабмин сегодня назначит Буславец и.о. министра энергетики

Григорий Яковенко
Кабмин, Внеочередное заседание, Ольга Буславец, Минэкоэнерго
Ольга Буславец Фото: facebook.com minenergou
Ольга Буславец Фото: facebook.com minenergou

Кабмин проведет внеочередное заседание 16 апреля в 17:00 по кадровым вопросам.

Об этом Українським новинам сообщил источник в правительстве.

"Заседание экстренное планируется на 17:00. Будут рассматривать вопрос кадров", - сказал собеседник.

Он предположил, что основным вопросом будет назначение Ольги Буславец исполняющей обязанности министра энергетики.

Ранее Буславец занимала должность директора департамента энергетических рынков Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

При этом она была уволена с должности начальника указанного департамента 20 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Герус заявлял, что кандидат в министры энергетики Буславец помогла внедрить формулу "Роттердам +".

Также в расследовании издания "Наші гроші" сообщалось, что  кандидат на должность министра энергетики "продвигала" в Кабмине скидку на газ для Ахметова.

Больше новостей о: Кабмин Внеочередное заседание Ольга Буславец Минэкоэнерго

Украина обязала ввозящих в страну лекарства лиц по...
Разумков созвал на завтра внеочередное заседание Р...
Кандидат в министры энергетики Буславец помогла вн...
Кандидат на должность министра энергетики "продвиг...
В рамках обмена Украина вернула с оккупированных территорий 20 граждан
В Ионинском монастыре новые случаи коронавируса. Его хотят закрыть на карантин
Новости
Кабмин сегодня назначит Буславец и.о. министра энергетики 16:46
Обвалились леса на Подольско-Воскресенском мосту. Фото: @EveNikolashvili
Шквальный ветер обрушил в Днепр строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту 16:36
Налоговая милиция возместила в госбюджет 330 млн гривен убытков, – ГФС 16:23
Пылевая буря в Киев 16 апреля
Окна лучше не открывать: синоптик объяснила, почему возникла пылевая буря в Киеве 16:21
Коронавирус в Южной Корее повторно обнаружили у более 140 выздоровевших 16:20
больше новостей
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Пенсионный фонд в мобильном телефоне: как установить и пользоваться приложением 05:30 Инфографика
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг 05:20
больше новостей
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Чорновол "полностью свободна": суд не избрал ей меру пресечения 11:50
больше новостей
В Киеве 644 случая коронавируса, за день еще один летальный
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok