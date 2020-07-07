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07 июля 2020, вторник, 09:00 3945
Общество 2020-07-07T09:02:07+03:00
Українські Новини
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение

Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение

Валерия Драгомирова
Погода, Штормовое предупреждение, Град, Прогноз погоды, грозы, Ливны
Гроза в Киеве.
Гроза в Киеве.

Во вторник, 7 июля, в западных, северных, центральных областях ожидаются грозы, сильные ливни, град и шквалы. Также на реках Карпатского региона поднимется уровень воды. Об этом говорится в сообщении ГосЧС. 


"По данным УкрГидрометцентра, 7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром значительные дожди. Днем по Киевской области, в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении. 

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 7-8 июля, в связи с ожидаемыми осадками, на реках Карпатского региона пройдут подъемы уровней воды (над текущим уровням):

  • на реках бассейнов Прута и Сирет на 0,2 - 0,7 м;
  • на реках Закарпатской области на 0,3 - 1,0 м, на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды на 0,5 - 1,0 м;
  • на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская обл.) на 0,2 - 1 м;
  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская обл.) на 0,5 - 1,5 м, местами до 2 м, местами выход воды на заводь.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

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