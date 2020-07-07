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  • 80% положительных тестирований на коронавирус являются бессимптомными носителями, – ученые
07 июля 2020, вторник, 17:06 495
Мир 2020-07-07T18:30:02+03:00
Українські Новини
80% положительных тестирований на коронавирус являются бессимптомными носителями, – ученые

80% положительных тестирований на коронавирус являются бессимптомными носителями, – ученые

Елизавета Кесельман
Исследование, Коронавирус, бессимптомные носители
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Согласно данным управления национальной статистики, только 22% людей с положительным результатом на коронавирус сообщили о наличии симптомов в день их тестирования. Это говорит о том, что вариант "бессимптомной передачи" коронавируса в обществе фигурирует все больше, и люди могут не подозревать, что являются носителями инфекции. Об этом сообщает ВВС.  

Как отмечается, несмотря на то, что исследование включает относительно небольшое количество положительных тестов на коронавирус (всего 120 случаев заражения), что затрудняет принятие каких-либо убедительных выводов относительно вероятности заражения, ученые обнаружили некоторые закономерности. Бессимптомно коронавирус подтвердили у:

  • Тех, кто работал вне дома в целом,
  • Люди из этнических меньшинств чаще имели положительный тест на антитела, что свидетельствует о перенесенной инфекции.

Существовали также некоторые свидетельства того, что люди, у которых есть домашнее хозяйство, имели больше положительных результатов, чем люди, проживающие в небольших домах и без хозяйства.

Хотя мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины, это исследование не выявило разницы в вероятности заражения инфекцией.

В понедельник премьер-министр заявил о том, что бессимптомное распространение могло способствовать возникновению случаев коронавируса в домах престарелых. Его комментарии вызвали гнев в домах престарелых, когда он предположил, что "слишком много домов престарелых действительно не следовали рекомендациям".

Позже его секретарь сказал, что он имел в виду, что в то время никто не знал, каковы правильные меры, из-за отсутствия понимания бессимптомной передачи в начале вспышки. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что вариат бессимпотнмой передачи коронавируса также возможен, но они не смогли определить, насколько велик риск.

Как сообщали Українські Новини, ранее в МОЗ предупредили о бессимптомных случаях СOVID-19, которые повышают угрозу заражения. 

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