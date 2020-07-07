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  • 80% позитивних тестувань на коронавірус є безсимптомними носіями, – вчені
07 липня 2020, вівторок, 17:06 9
Світ 2020-07-07T18:30:02+03:00
Українські Новини
80% позитивних тестувань на коронавірус є безсимптомними носіями, – вчені

80% позитивних тестувань на коронавірус є безсимптомними носіями, – вчені

Елизавета Кесельман
коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу, безсимптомні носії
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Згідно з даними управління національної статистики, тільки 22% людей з позитивним результатом на коронавірус повідомили про наявність симптомів у день їх тестування. Це говорить про те, що варіант "безсимптомної передачі" коронавірусу в суспільстві з'являється все більше, і люди можуть і не підозрювати, що є носіями інфекції. Про це повідомляє ВВС.

Як наголошується, попри те, що дослідження включає відносно невелика кількість позитивних тестів на коронавірус (всього 120 випадків зараження), що ускладнює прийняття яких-небудь переконливих висновків щодо ймовірності зараження, вчені виявили деякі закономірності. Безсимптомно коронавірус підтвердили у:

  • Тих, хто працював поза будинку в цілому 
  • Люди з етнічних меншин частіше мали позитивний тест на антитіла, що свідчить про перенесеної інфекції.

Існували також деякі свідчення того, що люди, у яких є домашнє господарство, мали більше позитивних результатів, ніж люди, що проживають у невеликих будинках і без господарства.

Хоча чоловіки частіше вмирають від коронавірусу, ніж жінки, це дослідження не виявило різниці в ймовірності зараження інфекцією.

У понеділок прем'єр-міністр заявив про те, що безсимптомний поширення могло сприяти виникненню випадків коронавірусу в будинках літніх. Його коментарі викликали гнів у будинках літніх людей, коли він припустив, що "занадто багато будинків літніх дійсно не дотримувалися рекомендацій".

Пізніше його секретар сказав, що він мав на увазі, що в той час ніхто не знав, які правильні заходи, через відсутність розуміння безсимптомної передачі в початку спалаху. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що варіант безсимптомного передання коронавірусу також можливий, але вони не змогли визначити, наскільки великий ризик.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в МОЗ попередили про безсимптомні випадки СOVID-19, які підвищують загрозу зараження.

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