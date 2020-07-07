Венгрия предъявила претензии Зеленскому, что "тонет в карпатском мусоре"

Президент Венгрии Янош Адер написал письмо президенту Владимиру Зеленском, в котором призвал главу государства решить ситуацию с загрязнением Тисы, поскольку она несет много мусора в Венгрию, с которым венгерские власти не справляются. С письмом Андера ознакомилась "Европейская правда".

"Огорчает, что загрязнение Тисы отходами не было уменьшено и оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки", - говорится в письме.

"Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержной количестве", - добавил Адер, подчеркнув, что такая ситуация "недостойна европейских стандартов".

Как отмечает венгерский президент, основная причина загрязнения заключается в том, что население сбрасывает свои отходы в поймы рек. Он напомнил Зеленскому, что уже привлекал внимание к этой проблеме в прошлом году.

Такое же письмо относительно загрязнения реки Сомеш Адер отправлено президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Обращаясь к обоим президентам, Адер отметил, что венгерское правительство неоднократно обращалось за помощью к обеим соседним странам, но в ответ последовало слишком мало существенных действий и еще меньше улучшение ситуации.

Венгерский президент подчеркнул, что после недавних наводнений большое количество пластиковых бутылок и других отходов попала в Венгрии, препятствует рыболовства, туризма и оказывает серьезное влияние на дикую природу.

Тиса, одна из главных рек в Восточной Европе, протекает через Венгрию и Сербию, где впадает в Дунай.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Прикарпатье сошел оползень и заблокировал 9 населенных пунктов.

Кроме того, Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область из-за наводнения.

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