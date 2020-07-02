Венгрия не откроет границы для третьих стран. Попасть в страну смогут только граждане Сербии

Несмотря на то, что Евросоюз с первого июля открыл внешние границы с 14 странами, Венгрия заявила, что все также оставит в силе запрет на въезд гражданам из третьих стран, кроме Сербии. Об этом Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Венгрия не будет выполнять рекомендации Европейского Союза о включении стран, не входящих в ЕС, в список "безопасных" с точки зрения путешествий, за исключением Сербии.

"Пока мы не можем поддержать просьбу ЕС... потому что это противоречило бы интересам охраны здоровья венгерского народа", - сказал Орбан.

Исключение будет сделано только для жителей Сербии.

Сербия, единственный южный сосед Венгрии, который находится за пределами ЕС, является домом для большого венгерского этнического меньшинства.

Италия ранее также заявила об отказе от исполнения решения ЕС. Она сохранит карантин для всех стран, которые не входят в Шенгенскую зону.

Для людей, которые через Венгрию направляются в другие страны транзитом, Венгрия восстановит "гуманитарный коридор", который был создан на пике первой волны пандемии в Европе, сказал Орбан.

"Любой, кто путешествует через Венгрию, должен будет использовать этот (коридор). Им не позволят сойти с этого пути, и мы будем держать строгий пограничный контроль", - сказал Орбан

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