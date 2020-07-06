Готовы стрелять: Кива и Ярош обменялись угрозами

Бывший лидер правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что готов "перестрелять" участников движения народного депутата от партии ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты Украины". На это заявление Кива ответил, что готов защищаться, и, если понадобится, "нападать".

"Сейчас слышал информацию крайнюю – Илюша Кива начинает общественное движение "За жизнь". Нечто мнимое, созданное российскими спецслужбами, в принципе, возможно. Но это просто враги. Я почему говорю "перестрелять" – потому что это же никакая не политика, а просто государственный мятеж, и его надо очень жестко подавлять", – рассказал Ярош в интервью "Обозревателю", пишет "Страна".

В ответ на это Кива заявил, что ничего не боится. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook, в понедельник, 6 июля.

"Мой ответ, на предупреждение и угрозу Яроша, о физическом уничтожении!", - написал под видео нардеп.

"Обратил внимание на заявление Дмитрия Яроша, где он упомянул мое имя и фамилию с предупреждением и угрозой того, что в ближайшее время меня, моих единомышленников начнут уничтожать, расстреливая в наших городах и на наших улицах. Эти угрозы делают нас только более сплоченными. За то время, которое я провел на войне, и в этом отчасти есть и твоя (Яроша - Ред.) заслуга, я научился достаточно крепко держать в руках оружие. Я научился защищаться и, если это нужно, нападать", - добавил нардеп.

Напомним, 2 июля партия "Национальный корпус" и союзные ей националистические организации провели шествие под названием "Требование нации - запрет пророссийских организаций". Участники акции требовали запретить в Украине деятельность партий ОПЗЖ и "Партии Шария".

Ранее 23 мая взрыв произошел возле офиса партии "Оппозиционная платформа - За життя" в центре Киева по ул. Большой Васильковской, 23Б.