В масштабном ДТП в Польше пострадали украинцы

В ДТП с участием двух пассажирских автобусов и микроавтобуса в Польше ранения получили две украинки. Об этом РБК-Украина сообщил директор консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев. По его словам, инцидент произошел вчера около 20:00 на автодороге между населенным пунктом Рогова и Дзвижина в Западнопоморском воеводстве. "Произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, в результате ДТП два гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", - сообщил Погорельцев. По его словам, одной украинке уже оказана первая медицинская помощь, ее выписали из больницы. "Вторая наша соотечественница находится в больнице городе Колобжег, угрозы для ее жизни нет", - добавил он. По информации местных СМИ, во время движения автобуса не разминулись на дороге, столкнувшись лоб в лоб. В результате ДТП ранения получили 14 пассажиров. Напомним, ранее в Польше автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП.