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06 июля 2020, понедельник, 18:24 18
Происшествия 2020-07-06T18:30:02+03:00
Українські Новини
В масштабном ДТП в Польше пострадали украинцы

В масштабном ДТП в Польше пострадали украинцы

Надежда Комендантова
ДТП с автобусом, ДТП с украинцами, ДТП в Польше, ДТП с пострадавшими

В ДТП с участием двух пассажирских автобусов и микроавтобуса в Польше ранения получили две украинки.

Об этом РБК-Украина сообщил директор консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, инцидент произошел вчера около 20:00 на автодороге между населенным пунктом Рогова и Дзвижина в Западнопоморском воеводстве.

"Произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, в результате ДТП два гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", - сообщил Погорельцев.

По его словам, одной украинке уже оказана первая медицинская помощь, ее выписали из больницы.

"Вторая наша соотечественница находится в больнице городе Колобжег, угрозы для ее жизни нет", - добавил он.

По информации местных СМИ, во время движения автобуса не разминулись на дороге, столкнувшись лоб в лоб. В результате ДТП ранения получили 14 пассажиров.

Напомним, ранее в Польше автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП.

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