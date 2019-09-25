Швейцария предлагает провести в Украине международную конференцию по реформам

Швейцария предлагает провести международную конференцию по реформам в Украине в 2021 году.\r\nОб этом министр иностранных дел Вадим Пристайко написал в микроблоге Twitter, комментируя свою встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, передают Українські Новини.\r\n"Спасибо за постоянную поддержку и за предложение принять в 2021 Международную конференцию по украинским реформам", - написал Пристайко.\r\nОн отметил, что Швейцария является одним из основных инвесторов Украины, и выразил готовность и дальше работать над развитием политических и торговых отношений двух стран.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина и Швейцария продлили сотрудничество по возврату в Украину незаконно выведенных активов.\r\nРанее Украина и Швейцария подписали протокол об избежании двойного налогообложения доходов и капитала.