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25 сентября 2019, среда, 22:36 220
Внешняя политика 2019-09-25T22:46:35+03:00
Українські Новини
Швейцария предлагает провести в Украине международную конференцию по реформам

Швейцария предлагает провести в Украине международную конференцию по реформам

Швейцария предлагает провести международную конференцию по реформам в Украине в 2021 году.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко написал в микроблоге Twitter, комментируя свою встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, передают Українські Новини.

"Спасибо за постоянную поддержку и за предложение принять в 2021 Международную конференцию по украинским реформам", - написал Пристайко.

Он отметил, что Швейцария является одним из основных инвесторов Украины, и выразил готовность и дальше работать над развитием политических и торговых отношений двух стран.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Швейцария продлили сотрудничество по возврату в Украину незаконно выведенных активов.

Ранее Украина и Швейцария подписали протокол об избежании двойного налогообложения доходов и капитала.

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