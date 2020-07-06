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06 июля 2020, понедельник, 14:52 348
Верховная Рада и партии 2020-07-06T14:52:01+03:00
Українські Новини
Рада предлагает амнистировать 1 173 социально незащищенных заключенных в 2020 году

Рада предлагает амнистировать 1 173 социально незащищенных заключенных в 2020 году

Ирина Николенко
Верховная Рада, Заключенные, Законопроекты, Амнистия, Нардепы
Верховная Рада
Верховная Рада

57 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту амнистировать 1 173 социально незащищенных заключенных в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте № 3765, зарегистрированном в Раде 1 июня, передают Українськi Новини.

Согласно документу, социально незащищенными заключенными, которых предлагается амнистировать, являются несовершеннолетние лица и женщины, мужчины, имеющие детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, лица с инвалидностью (1,2,3 группы, больные туберкулезом, онкологическими заболеваниями) и достигшие пенсионного возраста, а также участники боевых действий (Антитеррористической операции (АТО)/ Операции объединенных сил (ООС).

Основными критериями для применения амнистии является незначительная общественная опасность действий, совершенных лицом, которое отбывает наказание, объективные факторы (тяжелая болезнь, пожилой возраст), существенно снижающие опасность лиц, которых предлагается освободить от отбывания наказания, а также значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.

Документом определены категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется, прежде всего, к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, а также к лицам, совершившим преступления с использованием служебного положения (коррупционные преступления).

В пояснительной записке отмечается, что целью принятия законопроекта является уменьшение количества лиц, содержащихся в местах лишения свободы, и, как следствие, экономии бюджетных средств, расходуемых на содержание осужденных и обеспечение надлежащих условий отбывания наказания для лиц, которые будут продолжать там находиться.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты Верховной Рады просят Конституционный Суд признать неконституционным закон "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 года № 743-VІІ.

Министерство юстиции поддерживает освобождение 900 осужденных в условиях карантина из-за коронавируса.

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