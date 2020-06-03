50 депутатов Рады просят КС признать неконституционным закон об амнистии участников Майдана

50 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд признать неконституционным закон "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 года № 743-VІІ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Субъект права на конституционное представление считает, что закон является неконституционным, поскольку его положения закона противоречат предписаниям Конституции Украины, а его принятие Верховной Радой Украины состоялось с нарушением конституционной процедуры рассмотрения, принятия и вступления в силу законов", - значится в конституционном представлении.

Отмечается, что в массовых акциях протеста 2013-2014 годов погибли и получили ранения как участники этих акций, так и работники правоохранительных органов.

По информации из открытых источников, за время проведения массовых акций протеста погибли около 100 протестующих, 1 000 подверглись ранениям, в то же время 23 работника правоохранительных органов были убиты, 932 ранены, среди них 257 с тяжелыми ранениями и 158 - с огнестрельными.

Также указано, что отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений иного характера.

Однако такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, подозреваемые в их совершении, освобождены от уголовной ответственности.

Речь идет об освобождении от уголовной ответственности лиц, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми в совершении противоправных действий, которые квалифицируются, в частности, по статье 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), статье 113 (диверсия), статье 147 (захват заложников), статье 187 (разбой), статье 257 (бандитизм), статье 258 (террористический акт), статье 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Авторы ходатайства считают, что оспариваемый закон нивелирует статус Украины как правового государства, так как позволил освободить от уголовной ответственности участников Майдана, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовных проступков.

Они полагают, что такие действия могли сформировать в обществе впечатление о позволительности безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека, а также легализовал лишение пострадавших от уголовных преступлений гарантированных конституционных прав и свобод, что противоречит принципу справедливости как одному из основных принципов верховенства права.

Также авторы представления указывают, что возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления против жизни человека Уголовным кодексом исключается.

Авторы просят привлечь к участию в конституционном производстве депутатов Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Василия Нимченко, Александра Качного и Григория Мамку.

Всего представление подписали 50 депутатов, среди них все депутаты от фракции "Оппозиционная платформа", депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, внефракционные депутаты Антон Поляков, Анна Скороход, Вадим Новинский.

Как сообщали Українськi Новини, 16 сентября 2014 года состоялось закрытое заседание Рады, на котором был заслушан доклад Министерства обороны Украины о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) и проголосованы 2 предусмотренных Минскими соглашениями и внесенных Президентом Порошенко как "неотложные для первоочередного рассмотрения" законопроекта – об особом порядке местного самоуправления и законопроект об амнистии.

После голосования Президент Украины заявил о выполнении Украиной части взятых на себя обязательств в рамках Минского соглашения.

Внесенный во исполнение Минских договоренностей Президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение Верховной Радой Украины как "неотложный для первоочередного рассмотрения" 16 сентября 2014 года и проголосованный народными депутатами в тот же день в целом как закон "О недопущении преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей" исчез после того, как попал на подпись к Александру Турчинову.