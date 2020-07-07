Ивана Купала-2020: лучшие поздравления в стихах

Сегодня, 7 июля, отмечается праздник Ивана Купала, который имеет множество интересных традиций и является особенным для незамужних девушек и парней. Українські Новини собрали лучшие поздравления с праздником в стихах. *** Иван Купала наступает, Вечерней тайны торжество. В лесу полночном расцветает Заветный папоротник вновь. Костры горят, кидая блики. Танцует резво молодежь. Сегодня тени многолики, И праздник этот всем хорош. С Иван Купалой поздравляю Тебя сегодня я с душой. Желаю окунуться в тайну, И прыгнуть резво чрез костер. Пусть этот праздник необычный, Наполнит сказкою твой мир. Подарит счастье в жизни личной, Костром зажжет огонь любви. *** На Ивана, на Купалу Всем друзьям желаю я Погулять всю ночь на славу, Будто жизнь начать с новья. У костра не перегреться, За русалкой не уплыть, И на девок наглядеться, И про хлопцев не забыть! *** Собираем мы цветы И в букеты заплетаем, Сложим вместе все мечты И желанье загадаем. Пустим по воде венок, Пусть судьба найдет дорогу. Каждый новый колосок, Нам подарит силы много. *** Купальской ночи волшебство, Трава в медовых росах, Венки уносит вдаль судьба, Цветы в девичьих косах. Кружится жизни хоровод, Взлетают пары над костром Очистит пусть Купала их От бед и зла своим огнем. В лесной глуши, вдали от глаз Папоротник цветет, Иван Купала пусть к цветку Во сне вас приведет. *** У ніч купальську, тиху Запалимо вогонь Щоби біда і лихо Стояли осторонь Добро, що є навколо, Єднається в цей час, Хай сила зла ніколи Не опанує нас! Бажаємо здоров'я І дітям, і старим, Щоб лиш добро збувалось І вдача посміхалась, Мов сонцем золотим! *** На Івана на Купала Веселіше в світі стало! Сонце, яскравіше сяй, Всіх теплом ти зігрівай! Нехай вам цей день несе Вражень хороводи! Нехай купальська вода Дасть здоров'я на роки! *** Ти сплети собі вінок З квітів прекрасних, Легкий літній вітерець Від турбот марних Нехай тебе вбереже, І подарує щастя. День Купали принесе Мир любові і ласки! *** Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали прогноз погоды на Ивана Купала и всю неделю: температура резко обвалится с +42 до +19. Тем временем июле не будет дополнительных выходных дней, украинцы будут отдыхать 8 дней, а работать 23 дня.