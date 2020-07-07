Ивана Купала-2020: лучшие поздравления в стихах

Сегодня, 7 июля, отмечается праздник Ивана Купала, который имеет множество интересных традиций и является особенным для незамужних девушек и парней. Українські Новини собрали лучшие поздравления с праздником в стихах.

***

Иван Купала наступает,

Вечерней тайны торжество.

В лесу полночном расцветает

Заветный папоротник вновь.

Костры горят, кидая блики.

Танцует резво молодежь.

Сегодня тени многолики,

И праздник этот всем хорош.

С Иван Купалой поздравляю

Тебя сегодня я с душой.

Желаю окунуться в тайну,

И прыгнуть резво чрез костер.

Пусть этот праздник необычный,

Наполнит сказкою твой мир.

Подарит счастье в жизни личной,

Костром зажжет огонь любви.

***

На Ивана, на Купалу

Всем друзьям желаю я

Погулять всю ночь на славу,

Будто жизнь начать с новья.

У костра не перегреться,

За русалкой не уплыть,

И на девок наглядеться,

И про хлопцев не забыть!

***

Собираем мы цветы

И в букеты заплетаем,

Сложим вместе все мечты

И желанье загадаем.

Пустим по воде венок,

Пусть судьба найдет дорогу.

Каждый новый колосок,

Нам подарит силы много.

***

Купальской ночи волшебство,

Трава в медовых росах,

Венки уносит вдаль судьба,

Цветы в девичьих косах.

Кружится жизни хоровод,

Взлетают пары над костром

Очистит пусть Купала их

От бед и зла своим огнем.

В лесной глуши, вдали от глаз

Папоротник цветет,

Иван Купала пусть к цветку

Во сне вас приведет.

***

У ніч купальську, тиху

Запалимо вогонь

Щоби біда і лихо

Стояли осторонь

Добро, що є навколо,

Єднається в цей час,

Хай сила зла ніколи

Не опанує нас!

Бажаємо здоров'я

І дітям, і старим,

Щоб лиш добро збувалось

І вдача посміхалась,

Мов сонцем золотим!

***

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Нехай вам цей день несе

Вражень хороводи!

Нехай купальська вода

Дасть здоров'я на роки!

***

Ти сплети собі вінок

З квітів прекрасних,

Легкий літній вітерець

Від турбот марних

Нехай тебе вбереже,

І подарує щастя.

День Купали принесе

Мир любові і ласки!

***

Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали прогноз погоды на Ивана Купала и всю неделю: температура резко обвалится с +42 до +19.

Тем временем июле не будет дополнительных выходных дней, украинцы будут отдыхать 8 дней, а работать 23 дня.