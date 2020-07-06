НСЖУ просит Дезира проверить не ущемляет ли свободу слова законопроект "О медиа"

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обратился к Представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира с просьбой проанализировать "доработанный" законопроект "О медиа" на предмет соблюдения обязательств по защите свободы слова, взятых Украиной в рамках ОБСЕ.

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Как известно, Комитет гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект, который, по мнению НСЖУ и многих журналистов и СМИ содержит угрозы сворачивания свободы слова в Украине. В частности, проект предлагает усиление роли Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сделав ее государственным регулятором еще и онлайн-медиа и печатных СМИ. Несмотря на то, что постоянно звучит критика работы Нацсовета как регулятора телевидения и радио, которого обвиняют в политической ангажированности.

В НСЖУ отметили , что основательный юридический анализ первого варианта законопроекта "О медиа", который был презентован Офисом Представителя ОБСЕ в марте, способствует отстаиванию свободы слова в Украине. В то же время, в обращении говорится, что "доработанный" законопроект все равно содержит положения, которые критикуются многими украинскими журналистами и СМИ.

"Соблюдение авторитетных стандартов ОБСЕ в вопросах свободы слова поможет Украине избежать ошибок и сделать законодательство, которое позволит найти баланс и защитить свободу слова и гарантированные интересы граждан, - сказал Томиленко. - Пока нынешний проект "О медиа" - это о санкциях и контроле, а не о защите медиа или журналистов".

НСЖУ также пригласила экспертов офиса Арлема Дезира принять участие в дискуссиях о введении норм законопроекта "О медиа", которые пройдут по инициативе Союза.

Ранее НСЖУ и многие известные журналисты национальных и региональных медиа (в частности, Олеся Бацман, Соня Кошкина, Орест Сохар, Павел Елизаров, Наташа Влащенко, Дмитрий Гордон, Денис Иванеско, Виктор Шлинчак, Сергей Лямец и многие другие коллеги) выступили с требованием снять с рассмотрения законопроект о медиа, который, по оценкам журналистов, на самом деле является законопроектом о защите власти от журналистов, о санкциях, и о контроле за распространением информации и мысли.

"Заниматься усилением регулирования медиа во время, когда в стране одни независимые СМИ прекращают деятельность, а другие - сокращают объемы и увольняют работников, - это демонстрировать абсолютную нечувствительность власти к реальным потребностям общества", - заявлено в журналистском протесте.