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06 июля 2020, понедельник, 13:49 72
СМИ 2020-07-06T14:09:09+03:00
Українські Новини
НСЖУ просит Дезира проверить не ущемляет ли свободу слова законопроект "О медиа"

НСЖУ просит Дезира проверить не ущемляет ли свободу слова законопроект "О медиа"

Татьяна Зотова
ОБСЕ, НСЖУ, Сергей Томиленко, Арлем Дезир, Законопроект о медиа
Арлем Дезир. Фото: osce.org
Арлем Дезир. Фото: osce.org

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обратился к Представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира с просьбой проанализировать "доработанный" законопроект "О медиа" на предмет соблюдения обязательств по защите свободы слова, взятых Украиной в рамках ОБСЕ.

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Как известно, Комитет гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект, который, по мнению НСЖУ и многих журналистов и СМИ содержит угрозы сворачивания свободы слова в Украине. В частности, проект предлагает усиление роли Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сделав ее государственным регулятором еще и онлайн-медиа и печатных СМИ. Несмотря на то, что постоянно звучит критика работы Нацсовета как регулятора телевидения и радио, которого обвиняют в политической ангажированности.

В НСЖУ отметили , что основательный юридический анализ первого варианта законопроекта "О медиа", который был презентован Офисом Представителя ОБСЕ в марте, способствует отстаиванию свободы слова в Украине. В то же время, в обращении говорится, что "доработанный" законопроект все равно содержит положения, которые критикуются многими украинскими журналистами и СМИ.

"Соблюдение авторитетных стандартов ОБСЕ в вопросах свободы слова поможет Украине избежать ошибок и сделать законодательство, которое позволит найти баланс и защитить свободу слова и гарантированные интересы граждан, - сказал Томиленко. - Пока нынешний проект "О медиа" - это о санкциях и контроле, а не о защите медиа или журналистов".

НСЖУ также пригласила экспертов офиса Арлема Дезира принять участие в дискуссиях о введении норм законопроекта "О медиа", которые пройдут по инициативе Союза.

Ранее НСЖУ и многие известные журналисты национальных и региональных медиа (в частности, Олеся Бацман, Соня Кошкина, Орест Сохар, Павел Елизаров, Наташа Влащенко, Дмитрий Гордон, Денис Иванеско, Виктор Шлинчак, Сергей Лямец и многие другие коллеги) выступили с требованием снять с рассмотрения законопроект о медиа, который, по оценкам журналистов, на самом деле является законопроектом о защите власти от журналистов, о санкциях, и о контроле за распространением информации и мысли.

"Заниматься усилением регулирования медиа во время, когда в стране одни независимые СМИ прекращают деятельность, а другие - сокращают объемы и увольняют работников, - это демонстрировать абсолютную нечувствительность власти к реальным потребностям общества", - заявлено в журналистском протесте.

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