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  • Вспышка бубонной чумы: Монголия сообщила о новом случае заболевания
06 июля 2020, понедельник, 13:31 1617
Мир 2020-07-06T13:45:01+03:00
Українські Новини
Вспышка бубонной чумы: Монголия сообщила о новом случае заболевания

Вспышка бубонной чумы: Монголия сообщила о новом случае заболевания

Елизавета Кесельман
Монголия, Чума, Бубонная чума, Вспышка чумы, Вспышка бубонной чумы
Чума. Фото: Onliner
Чума. Фото: Onliner

После того, как в Китае зафиксировали бубонную чуму, Монголия сообщила уже о третьем случае забоевания инфекцией. По данным Минздрава, болезнь диагностировали у 15-летнего парня в провинции Баян-Улги. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что накануне он съел сурка, которого притащила его собака. Местная власть тут же ввела третий уровень опасности из четырех возможных. Также жителей города призвали сообщать о найденных мертвых или больных сурках. Обычно именно эти животные переносят чуму.

"Сейчас существует риск распространения чумы среди людей в этом городе. Общественность должна улучшить свою осведомленность и способность к самозащите и своевременно сообщать о плохом состоянии здоровья", — говорится в заявлении властей.

Бубонная чума — это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущих на диких грызунах, таких как сурки, а также после непосредственного контакта с инфицированными тканями больных и воздушно-капельным путем.

Инкубационный период составляет 1—7 дней. Чума приводит к смерти в 30—60% случаев. Сейчас, при условии своевременной диагностики, эта болезнь успешно лечится антибиотиками.

Как сообщали Українські Новини, изначально бубонную чуму зафиксировали в Западной Монголии в начале июня, после чего регион отправили на карантин. 

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