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05 июля 2020, воскресенье, 21:12 976
Азия 2020-07-05T21:12:24+03:00
Українські Новини
В Китае зафиксировали бубонную чуму

В Китае зафиксировали бубонную чуму

Валерия Драгомирова
Китай, Внутренняя Монголия, Бубонная чума
Чума. Фото: Onliner
Чума. Фото: Onliner

В автономном регионе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксировали случай заболевания бубонной чумой из-за которой в Западной Монголии ранее объявили карантин. Заболевание обнаружили в городе Байаннур.

Об этом сообщает китайское информационное агентство Xinhuanet.

После выявления больного, в городе объявлен третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней. Предупреждение продлится до конца 2020 года.

В настоящее время в городе существует риск распространения бубонной чумы среди людей, поэтому жителей призывают строго соблюдать требования по предупреждению и борьбе.

Кроме того, власти не рекомендуют охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.

Как сообщали Українські Новини, бубонная чума - это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не лечить.

Ранее в Китае умер первый человек от хантавируса.

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