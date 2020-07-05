В Китае зафиксировали бубонную чуму

В автономном регионе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксировали случай заболевания бубонной чумой из-за которой в Западной Монголии ранее объявили карантин. Заболевание обнаружили в городе Байаннур.

Об этом сообщает китайское информационное агентство Xinhuanet.



После выявления больного, в городе объявлен третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней. Предупреждение продлится до конца 2020 года.

В настоящее время в городе существует риск распространения бубонной чумы среди людей, поэтому жителей призывают строго соблюдать требования по предупреждению и борьбе.

Кроме того, власти не рекомендуют охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.



Как сообщали Українські Новини, бубонная чума - это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не лечить.



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