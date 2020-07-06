В Швейцарии тигрица убила женщину на глазах у посетителей зоопарка

В то время, как недавно в одесском зоопарке родился амурский тигр, амурская тигрица напала и убила сотрудницу зоопарка в Швейцарии на глазах посетителей и работников зоопарка. Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на зоопарк Цюриха.

Персонал бросился на помощь и в конце концов удалось вытянуть тигрицу из клетки, но 55-летняя женщина погибла на месте.

Сейчас ведется расследование, чтобы установить, почему работница была в клетке одновременно с животным.

"К сожалению, вся помощь поступила слишком поздно", - сообщила пресс-секретарь полиции Цюриха Джудит Ходл.

"Выражаем наше сочувствие родственникам жертвы", - заявил директор зоопарка Северин Дрессен, сообщает AP.

Нападение животных на работников зоопарков происходят сравнительно редко, но это не первое зарегистрированное нападение в зоопарке Цюриха.

Как сообщали Українські Новини, в США у тигрицы Нади подтвердили коронавирус.



Ранее в китайском зоопарке растолстели амурские тигры и рассмешили соцсети. Причиной болезненного ожирения амурских тигров могло стать то, что множество посетителей зоопарка регулярно их подкармливает.