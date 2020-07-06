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  • В Швейцарии тигрица убила женщину на глазах у посетителей зоопарка
06 июля 2020, понедельник, 09:21 2602
Политика 2020-07-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
В Швейцарии тигрица убила женщину на глазах у посетителей зоопарка

В Швейцарии тигрица убила женщину на глазах у посетителей зоопарка

Валерия Драгомирова
Швейцария, Амурский тигр, Цюрих, Нападение тигра
Тигр. Фото: pixabay
Тигр. Фото: pixabay

В то время, как недавно в одесском зоопарке родился амурский тигр, амурская тигрица напала и убила сотрудницу зоопарка в Швейцарии на глазах посетителей и работников зоопарка. Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на зоопарк Цюриха.

Персонал бросился на помощь и в конце концов удалось вытянуть тигрицу из клетки, но 55-летняя женщина погибла на месте. 

Сейчас ведется расследование, чтобы установить, почему работница была в клетке одновременно с животным.

"К сожалению, вся помощь поступила слишком поздно", - сообщила пресс-секретарь полиции Цюриха Джудит Ходл.

"Выражаем наше сочувствие родственникам жертвы", - заявил директор зоопарка Северин Дрессен, сообщает AP.

Нападение животных на работников зоопарков происходят сравнительно редко, но это не первое зарегистрированное нападение в зоопарке Цюриха.

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Ранее в китайском зоопарке растолстели амурские тигры и рассмешили соцсети. Причиной болезненного ожирения амурских тигров могло стать то, что множество посетителей зоопарка регулярно их подкармливает.

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