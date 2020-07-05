У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат

В то время, как в Украине повысят минималку в несколько этапов, у руководства минимум семи государственных предприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли. Об этом говорится в сообщении депутата "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк в Facebook.

Депутат написала, что получила в Кабинете Министров "финансовые срезы" предприятий государственного сектора экономики за последние три года.

"Далеко не всем удалось увеличить прибыль по сравнению с прошлым 2018 годом. А для некоторых 2017-й выдался самым удачным. Однако это не помешало руководителям компаний ежегодно поднимать себе зарплату до заоблачных высот. Это касается и госкомпаний с минусовым показателем", - заявила она.

Среди предприятий, "чистый финансовый результат" которых падал в 2017-2019 годах, а зарплаты руководителей росли, она назвала Международный аэропорт "Борисполь", "Энергоатом", "Харьковоблэнерго", "Артем", "Госгидрографию", "Украинский государственный центр радиочастот", "Одесский припортовый завод", "Укргидроэнерго".

Повышение зарплаты. Скриншот: Facebook/Ольга Василевская





Как сообщали Українські Новини, гендиректор "Борисполя" получил 600 тыс. гривен зарплаты за апрель.



Кроме того, врио президента "Энергоатома" в марте задекларировал 600 тыс. гривен зарплаты.