Врио президента "Энергоатома" в марте задекларировал 600 тыс. гривен зарплаты

Временно исполняющий обязанности президента национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Павел Павлишин в марте задекларировал 600 тыс. гривен зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.



Согласно им, 16 марта Павлишин задекларировал 600,05 тыс. гривен зарплаты.

Источником средств является работодатель - "Энергоатом".



Как сообщали Українськi Новини, 4 декабря 2019 года Кабинет Министров назначил Павлишина временно исполняющим обязанности президента "Энергоатома".



В 2019 году "Энергоатом" сократил производство электроэнергии на 1,65%, или на 1,398 млрд кВт-ч до 83,228 млрд кВт-ч по сравнению с 2018 годом.



"Энергоатом" является оператором 4 действующих атомных электростанций, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.