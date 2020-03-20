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  • Врио президента "Энергоатома" в марте задекларировал 600 тыс. гривен зарплаты
20 марта 2020, пятница, 13:26 11
Экономика 2020-03-20T13:28:01+02:00
Українські Новини
Врио президента "Энергоатома" в марте задекларировал 600 тыс. гривен зарплаты

Врио президента "Энергоатома" в марте задекларировал 600 тыс. гривен зарплаты

Валерия Драгомирова
Зарплата, Энергоатом, декларация, Павел Павлишин
Павел Павлишин. Фото: reform.energy
Павел Павлишин. Фото: reform.energy

Временно исполняющий обязанности президента национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Павел Павлишин в марте задекларировал 600 тыс. гривен зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно им, 16 марта Павлишин задекларировал 600,05 тыс. гривен зарплаты.
Источником средств является работодатель - "Энергоатом".

Как сообщали Українськi Новини, 4 декабря 2019 года Кабинет Министров назначил Павлишина временно исполняющим обязанности президента "Энергоатома".

В 2019 году "Энергоатом" сократил производство электроэнергии на 1,65%, или на 1,398 млрд кВт-ч до 83,228 млрд кВт-ч по сравнению с 2018 годом.

"Энергоатом" является оператором 4 действующих атомных электростанций, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

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