Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя

В воскресенье, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский, который утром в Одессе искупался в море и попал на видео, принимая парад украинских Военно-морских сил, заявил, что тех, кто не позволил морякам защитить Крым, нельзя простить. Об этом сообщает пресс-служба президента. "Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — сказал он. Как пишет "Страна", в момент аннексии Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов. Именно его неоднократно обвиняли в том, что он не дал команду украинской армии и военно-морскому флоту оказывать вооруженное сопротивление российским войскам. Сам Турчинов заявлял, что отдавал приказ стрелять, но военные в Крыму отказались его выполнить. "После гибели нашего военнослужащего я напрямую дал приказ применять оружие. Руководство Минобороны попросило продублировать его в письменном виде. И я подписал этот приказ. Почему они не стреляли? Командиры воинских частей не то, чтоб боялись, нет, но опасались, что в случае применения оружия их потом сделают "крайними", - заявлял Турчинов в интервью "Левому берегу" в интервью 2014 года. Стоит отметить, что украинский военнослужащий прапорщик Какурин погиб 18 марта 2014 года во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе. В тоже время, аннексия Крыма началась почти за месяц до того - 28 февраля. 16 марта уже был проведен референдум о присоединении Крыма к России, а 18 марта аннексия была оформлена договором о вхождении Крыма в состав РФ. И все это время никакого вооруженного сопротивления действиям России не оказывалось.И отданный после 18 марта приказ открывать огонь уже ничего не решал, так как ситуация на полуострове полностью контролировалась Россией. Зеленский выступил с речью на военно-морском параде в Одессе. Смотреть с 12:10. Как сообщали Українські Новини, в рамках двухдневного визита Владимир Зеленский 4 июля принял участие в открытии стадиона СОШ №1, ознакомился с работой наибольшего транспортного узла страны "ТИС" и с работой Одесского припортового завода. Также президент посетил пляж Дельфин, чтобы решить вопрос с затонувшим танкером "Delfi". Кроме того, в воскресенье он побывал на Одесском морвокзале, где принял участие в праздничных мероприятиях ко дню ВМФ ВМС Украины. Ранее у Зеленского заявили, что воду в Крым дадут только после его деоккупации Россией.