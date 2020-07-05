Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя

В воскресенье, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский, который утром в Одессе искупался в море и попал на видео, принимая парад украинских Военно-морских сил, заявил, что тех, кто не позволил морякам защитить Крым, нельзя простить.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — сказал он.

Как пишет "Страна", в момент аннексии Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов. Именно его неоднократно обвиняли в том, что он не дал команду украинской армии и военно-морскому флоту оказывать вооруженное сопротивление российским войскам.

Сам Турчинов заявлял, что отдавал приказ стрелять, но военные в Крыму отказались его выполнить.

"После гибели нашего военнослужащего я напрямую дал приказ применять оружие. Руководство Минобороны попросило продублировать его в письменном виде. И я подписал этот приказ. Почему они не стреляли? Командиры воинских частей не то, чтоб боялись, нет, но опасались, что в случае применения оружия их потом сделают "крайними", - заявлял Турчинов в интервью "Левому берегу" в интервью 2014 года.

Стоит отметить, что украинский военнослужащий прапорщик Какурин погиб 18 марта 2014 года во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе.

В тоже время, аннексия Крыма началась почти за месяц до того - 28 февраля. 16 марта уже был проведен референдум о присоединении Крыма к России, а 18 марта аннексия была оформлена договором о вхождении Крыма в состав РФ. И все это время никакого вооруженного сопротивления действиям России не оказывалось.

И отданный после 18 марта приказ открывать огонь уже ничего не решал, так как ситуация на полуострове полностью контролировалась Россией.

Зеленский выступил с речью на военно-морском параде в Одессе. Смотреть с 12:10.

Как сообщали Українські Новини, в рамках двухдневного визита Владимир Зеленский 4 июля принял участие в открытии стадиона СОШ №1, ознакомился с работой наибольшего транспортного узла страны "ТИС" и с работой Одесского припортового завода. Также президент посетил пляж Дельфин, чтобы решить вопрос с затонувшим танкером "Delfi". Кроме того, в воскресенье он побывал на Одесском морвокзале, где принял участие в праздничных мероприятиях ко дню ВМФ ВМС Украины.

Ранее у Зеленского заявили, что воду в Крым дадут только после его деоккупации Россией.