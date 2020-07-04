Количество заболевших коронавирусом в Киевской области снижается

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 3 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 45 человек до 2 747.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 4 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 2 747 случаев заболевания на коронавирус. В том числе - у 232 детей и у 496 медицинских работников. За сутки подтверждено 45 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 5 детей в возрасте от 2 до 12 лет и у 40 взрослых", - говорится в нем.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса было зафиксировано в Борисполе - 7, Киево-Святошенском районе - 6 случаев, Белой Церкви - 5, Обухове и Обуховском районе - по 4 случая.

В Мироновке было зафиксировано 3 случая, в Броварах и Вышгородском районе - по 2 случая.

Также в Вышгороде, Ирпине, Василькове, Бородянке, Кагарлыке, Гостомеле, Сквире, Переяславе, Фастове, Васильковском, Бородянском и Яготинском районах было зафиксировано по 1 случаю.

Среди новых заболевших 9 человек госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 36 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 566 человек (продолжают лечение 127 человек), на самоизоляции (под наблюдением) - 2 181 человек.

Выздоровели 1 503 человека, в том числе 130 детей.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 159 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 41 сообщение.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу, 4 июля, в мире зарегистрировано 11 074 878 случаев заражения коронавирусом, 5 863 847 из них выздоровели, 525 121 - умерли.

Также в Украине начался 115-й день карантина, который ввели 12 марта в связи с пандемией коронавируса.