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05 июля 2020, воскресенье, 21:00 3625
Общество 2020-07-05T21:00:01+03:00
Українські Новини
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник

Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник

Кира Молчанова
Погода, Прогноз погоды, Непогода в Украине, Жара в Украине
Летняя жара. Фото: pexels
Летняя жара. Фото: pexels

6 июля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +17...+19 градус, днем ​+30...+32 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +14...+19, днем ​​+28...+33

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+15 градусов, днем +​​17...+22 градусов.

В Моршине без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +​​28...+30 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем ​​+28...+30 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем ​​+29...+31 градусов.

На севере переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15...+20 градусов, днем +​​30...+35 градус.

В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15...+20 градусов, днем +​​30...+35 градусов.

На Востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15...+20 градуса, днем ​+​34...+39 градусов.

На юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +17...+22 градусов, днем +​​33...+38 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +17...+22 градусов, днем +​​33...+38 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +19...+21 градуса, днем +​​35...+37 градуса.

5 июля на по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+30 градусов, в Днепре в пределах Киева +24 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 5-7 июля в Херсоне и Херсонской области ожидается чрезвычайная жара +40 +42 градуса.

Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

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