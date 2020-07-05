Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник

6 июля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +17...+19 градус, днем +30...+32 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На Западе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 3-8 м\/с, температура ночью +14...+19, днем +28...+33 В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+15 градусов, днем +17...+22 градусов. В Моршине без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +28...+30 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +28...+30 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31 градусов. На севере переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +15...+20 градусов, днем +30...+35 градус. В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +15...+20 градусов, днем +30...+35 градусов. На Востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +15...+20 градуса, днем +34...+39 градусов. На юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +17...+22 градусов, днем +33...+38 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +17...+22 градусов, днем +33...+38 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +19...+21 градуса, днем +35...+37 градуса. 5 июля на по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+30 градусов, в Днепре в пределах Киева +24 градусов. Как сообщали Українські Новини, 5-7 июля в Херсоне и Херсонской области ожидается чрезвычайная жара +40 +42 градуса. Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.