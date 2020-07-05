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05 июля 2020, воскресенье, 12:22 277
Президент 2020-07-05T13:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский вручил ордена родственникам погибших преподавательницы и пожарного, которые спасали детей из горящег

Зеленский вручил ордена родственникам погибших преподавательницы и пожарного, которые спасали детей из горящего одесского колледжа

Кира Молчанова
Одесса, Герой Украины, Владимир Зеленский, пожар в колледже
Зеленский вручил ордена
Зеленский вручил ордена "Золотая звезда" родственникам погибших героев Украины Бортюк и Шатохина. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая звезда" родственникам погибших героев Украины Анны Бортюк и Сергея Шатохина.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Зеленский передал ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины - преподавателя высшей математики и информационных дисциплин государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса" Анны Бортюк и командира отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Одесской области, прапорщика службы гражданской защиты Сергея Шатохина", - говорится в нем.

Отмечается, что 25 января 2020 Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Анне Бортюк и Сергею Шатохину (посмертно).

"Они удостоены высокой награды за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которая произошла 4 декабря 2019", - подчеркнули в сообщении.

Также Президент вручил государственные награды по случаю Дня Военно-Морских сил Украины.

В частности, орденом "За мужество" III степени награждены старшый мичман Андрей Марчук и старшина Владимир Сорочан, медалью "За воинскую службу Украине" награждены капитан Сергей Волынский, капитан Ярослав Волянский, капитан ИИ ранга Алексей Корецкий и лейтенант Роман Сухина, а также медалью "Защитнику Отечества" награждены старшина Андрей Вакуленко и капитан I ранга Роман Кодымский.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уволила начальника Одесского областного управления Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка и назначила руководителем управления Вадима Шулюка.

В результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 16 человек, а пострадал 31 человек, 6 из которых продолжают лечение в больницах.

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