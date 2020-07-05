В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих. Один человек погиб

В городе Сиэтл, штат Вашингтон, США, автомобиль въехал в толпу людей, которые проводили митинг против расизма и насилия над женщинами. В результате один человек погиб, а еще один с серьезными травмами доставлен в больницу.

Об этом сообщает газета Seattle Times.

Трагедия произошла в субботу, когда в Сиэтле проходил митинг против расизма и в поддержку прав женщин. В это время на частично перекрытую проезжую часть, где находились люди, въехал автомобиль. Его водитель был задержан.

В результате наезда в больнице умерла жительница Сиэтла Саммер Тейлор. Ей было 24 года. Кроме того, 32-летняя Диаз Лав из Портленда, штат Орегон, тоже участвовавшая в протесте, находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Момент наезда на людей попал на видео.

BREAKING: SPEEDING MERCEDES HITS TWO PROTESTORS AT FULL SPEED IN SEATTLE!

Not sure what condition they are in; will continue to update!#Seattle #seattleprotest pic.twitter.com/SN38XCKn8S — Chad of the CHAZ (@RealSaleemJuma) July 4, 2020

Как сообщали Українські Новини, в Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, который считают символом колониальной экспансии.

Президент США Дональд Трамп выступил против таких действий и заявил о том, что будет наказывать за такие радикальные действия лишением свободы до 10 лет.