В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих. Один человек погиб

Об этом сообщает газета Seattle Times.

Трагедия произошла в субботу, когда в Сиэтле проходил митинг против расизма и в поддержку прав женщин. В это время на частично перекрытую проезжую часть, где находились люди, въехал автомобиль. Его водитель был задержан.

В результате наезда в больнице умерла жительница Сиэтла Саммер Тейлор. Ей было 24 года. Кроме того, 32-летняя Диаз Лав из Портленда, штат Орегон, тоже участвовавшая в протесте, находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Момент наезда на людей попал на видео.

BREAKING: SPEEDING MERCEDES HITS TWO PROTESTORS AT FULL SPEED IN SEATTLE!



Not sure what condition they are in; will continue to update!#Seattle #seattleprotest pic.twitter.com/SN38XCKn8S