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05 июля 2020, воскресенье, 11:30 196
Америка 2020-07-05T12:15:08+03:00
Українські Новини
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих. Один человек погиб

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих. Один человек погиб

Кира Молчанова
США, Сиэтл, наезд на пешехода, врезался в толпу, Въезд в толпу
Автомобиль въехал в толпу людей. Скриншот видео
Автомобиль въехал в толпу людей. Скриншот видео

В городе Сиэтл, штат Вашингтон, США, автомобиль въехал в толпу людей, которые проводили митинг против расизма и насилия над женщинами. В результате один человек погиб, а еще один с серьезными травмами доставлен в больницу.

Об этом сообщает газета Seattle Times.

Трагедия произошла в субботу, когда в Сиэтле проходил митинг против расизма и в поддержку прав женщин. В это время на частично перекрытую проезжую часть, где находились люди, въехал автомобиль. Его водитель был задержан.

В результате наезда в больнице умерла жительница Сиэтла Саммер Тейлор. Ей было 24 года. Кроме того, 32-летняя Диаз Лав из Портленда, штат Орегон, тоже участвовавшая в протесте, находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Момент наезда на людей попал на видео.

Как сообщали Українські Новини, в Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, который считают символом колониальной экспансии.

Президент США Дональд Трамп выступил против таких действий и заявил о том, что будет наказывать за такие радикальные действия лишением свободы до 10 лет.

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