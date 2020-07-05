Показать, что посягательства на независимость НБУ нет. Специалисты назвали условие для стабилизации курса

Курс гривны по отношению к доллару, который вырос после заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия, может стабилизироваться, если среди претендентов на должность нового руководителя ведомства окажутся профессионалы с хорошей репутацией.

Об этом сообщает ресурс РБК-Украина со ссылкой на главу аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрия Чурина.

По его словам, курс доллара не скакнул линейно вверх в середине недели, а рос с элементом высокой волатильности. Это свидетельствует о том, что участники рынка были не уверены в том, что происходит.

"Если на следующей неделе властям удастся показать, что не происходит посягательства на независимость Национального банка и среди реальных кандидатов на должность главы центробанка страны будут только профессионалы с безупречной деловой репутацией, то гривна должна стабилизироваться", - считает Дмитрий Чурин.

Но если украинцы резко бросятся скупать доллары, то ситуация неконтролируемо ухудшится – на национальную валюту будут давить еще больше.

"При текущих экономических обстоятельствах движение курса доллара в диапазоне 27,00 - 27,50 гривен/доллар на следующей неделе может восприниматься как нормальное явление", - считает аналитик.

Как сообщают Українські Новини, после отставки Якова Смолия с поста главы НБУ, гривна сначала упала, но перед выходными немного выросла.

По словам советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко, после заявления правительства о монетарной политике государства, курс должен стабилизироваться.