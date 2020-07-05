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05 июля 2020, воскресенье, 08:55 138
Финансы 2020-07-05T09:18:10+03:00
Українські Новини
Показать, что посягательства на независимость НБУ нет. Специалисты назвали условие для стабилизации курса

Показать, что посягательства на независимость НБУ нет. Специалисты назвали условие для стабилизации курса

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, курс доллара, прогноз курса валют, отставка Смолия
Гривны и доллары
Гривны и доллары

Курс гривны по отношению к доллару, который вырос после заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия, может стабилизироваться, если среди претендентов на должность нового руководителя ведомства окажутся профессионалы с хорошей репутацией.

Об этом сообщает ресурс РБК-Украина со ссылкой на главу аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрия Чурина.

По его словам, курс доллара не скакнул линейно вверх в середине недели, а рос с элементом высокой волатильности. Это свидетельствует о том, что участники рынка были не уверены в том, что происходит.

сли на следующей неделе властям удастся показать, что не происходит посягательства на независимость Национального банка и среди реальных кандидатов на должность главы центробанка страны будут только профессионалы с безупречной деловой репутацией, то гривна должна стабилизироваться", - считает Дмитрий Чурин.

Но если украинцы резко бросятся скупать доллары, то ситуация неконтролируемо ухудшится – на национальную валюту будут давить еще больше.

"При текущих экономических обстоятельствах движение курса доллара в диапазоне 27,00 - 27,50 гривен/доллар на следующей неделе может восприниматься как нормальное явление", - считает аналитик.

Как сообщают Українські Новини, после отставки Якова Смолия с поста главы НБУ, гривна сначала упала, но перед выходными немного выросла.

По словам советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко, после заявления правительства о монетарной политике государства, курс должен стабилизироваться.

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