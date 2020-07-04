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04 июля 2020, суббота, 21:00 130
Общество 2020-07-04T21:45:01+03:00
Українські Новини
Жара до +39 и местами грозы со шквалами. Прогноз погоды на 5 июля

Жара до +39 и местами грозы со шквалами. Прогноз погоды на 5 июля

Елена Новикова
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Погода в Украине 5 июля 2020. Фото: pixabay
Погода в Украине 5 июля 2020. Фото: pixabay

5 июля в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью +19...+21 градус, днем ​+​27...+29 градусов, в то время, как народный синоптик прогнозирует, что в Украине в июле будет раскаленный воздух, а также мощные ливни.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе переменная облачность, без осадков, ночью в Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+18, днем ​​+23...+30.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем ​​без осадков, температура ночью +9...+14 градусов, днем +​​17...+22 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +13...+15 градусов, днем +​​24...+26 градусов.

В Трускавце также без осадков, температура ночью +13...+15 градусов, днем ​​+23...+25 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +13...+15 градусов, днем ​​+25...+27 градусов.

На севере переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, в отдельных районах град.

Ветер северный, 5-10 м/с, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +16...+22 градусов, в Житомирской +14...+19 градусов, днем +​​25...+31 градус.

В центральных областях переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем ​​местами кратковременный дождь, днем местами грозы, днем ​​в отдельных районах град.

Ветер северный, 5-10 м/с, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +17...+23 градуса, днем ​+​28...+35 градусов, в Винницкой области ночью +14...+19 градусов, днем +​​25...+30 градусов, в Днепропетровской днем ​+​33...+38 градусов.

На Востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +15...+22 градуса, днем ​+​32...+38 градусов.

На юге Украины также переменная облачность, без осадков, в Одесской области кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью +18...+23 градусов, днем +​​34...+39 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +18...+23 градусов, днем +​​32...+37 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +20...+22 градуса, днем +​​32...+34 градуса.

4 июля на по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +25...+28 градусов, в Днепре в пределах Киева +25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник жара вернется и будет снова више +30 градусов. А вот с 8 июля ощутимо посвежеет, ожидается +25 +27 градусов.

Также синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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