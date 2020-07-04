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04 июля 2020, суббота, 13:45 89
Силовые структуры 2020-07-04T14:15:02+03:00
Українські Новини
В ВСУ растет количество новых случаев заражения коронавирусом

В ВСУ растет количество новых случаев заражения коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 170 человек, за прошедшие сутки было зарегистрировано 11 новых случаев заболевания, в то время, как в Украине после небольшого спада увеличилось количество новых случаев коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 4 июля в Вооруженных Силах болеет 170 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 358 человек, летальных случаев - 5", - говорится в нем.

Указано, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 478 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течении ближайших трех суток - 75 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Житомирский военный госпиталь, Военно-медицинские клинические центры Южного и Западного региона - по 1 военнослужащему).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома с наблюдением медслужбы находится 7 человек (Киевская область - 3 военнослужащего, Винницкая и Одесская - по 1 военнослужащему, Волынская и Харьковская - по 1 работнику ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве увеличилось на 118 человек до 5 347.

Также в МОЗ отрицают усиление карантина при заболеваемости COVID-19 60 больных на 100 тыс. населения.

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