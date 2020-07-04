подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 июля 2020, суббота, 13:16 89
Силовые структуры 2020-07-04T14:00:01+03:00
Українські Новини
Массовая драка с перестрелкой в центре Киева: появились новые подробности инцидента

Массовая драка с перестрелкой в центре Киева: появились новые подробности инцидента

Елена Новикова
Полиция, Задержание, Нацполиция, Массовая драка, стрельба в Киеве, Стрельба в центре Киева, Перестрелка в Киеве

В субботу, 4 июля, в центре Киева на улице Бассейной произошла драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.

"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы. По указанному адресу в течение первых нескольких минут прибыли 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - говорится в нем.

Отмечается, что по предварительной информации между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов.

В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Момент стрельбы сняли оцевидцы. Видео опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве на Виноградаре возникла драка после ДТП со стрельбой и кражей.

Ранее в сети публиковали видео перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах Киевской области с участием около сотни человек.

Больше новостей о: Полиция Задержание Нацполиция Массовая драка стрельба в Киеве Стрельба в центре Киева Перестрелка в Киеве

Зеленский заявил о необходимости продолжать дальне...
Полиция задержала активистов, которые планировали ...
Дело по факту убийства Шеремета готово для передач...
Во Львове произошла массовая драка со стрельбой: е...
В трех областях начали подготовку больниц второй и третьей волны из-за существенного роста заболевших COVID-19
После небольшого спада в Украине увеличилось количество новых случаев коронавируса
Новости
В ВСУ растет количество новых случаев заражения коронавирусом 13:45
Стрельба в центре Киева. Скриншот видео:
Массовая драка с перестрелкой в центре Киева: появились новые подробности инцидента 13:16
Зеленский заявил о необходимости продолжать дальнейшее реформирование Нацполиции 12:35
В Киеве продолжает расти количество новых случаев коронавируса 12:01 Инфографика
В трех областях начали подготовку больниц второй и третьей волны из-за существенного роста заболевших COVID-19 11:38
больше новостей
Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты 05:30 Инфографика
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
Адская жара под +40, но местами накроет град и шквалы. Прогноз погоды на 4 июля 21:00
Отставка Смолия. Эксперты рассказали, каким будет курс гривны 05:25
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений 18:04 Инфографика
больше новостей
Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты 05:30 Инфографика
Растраты на Житомирском бронетанковом заводе.
СБУ обнаружила миллионные растраты на Житомирском бронетанковом заводе 19:30
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
На оккупированные Донбасс и Крым Россия израсходовала $30 млрд, — Резников 21:11
Адская жара под +40, но местами накроет град и шквалы. Прогноз погоды на 4 июля 21:00
больше новостей
В мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса. Данные на 4 июля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok