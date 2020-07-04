Массовая драка с перестрелкой в центре Киева: появились новые подробности инцидента

В субботу, 4 июля, в центре Киева на улице Бассейной произошла драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.

"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы. По указанному адресу в течение первых нескольких минут прибыли 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - говорится в нем.

Отмечается, что по предварительной информации между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов.

В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Момент стрельбы сняли оцевидцы. Видео опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве на Виноградаре возникла драка после ДТП со стрельбой и кражей.

Ранее в сети публиковали видео перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах Киевской области с участием около сотни человек.