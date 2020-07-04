Обострение на Донбассе. Боевики 20 раз обстреляли позиции сил ООС из запрещенного вооружения в пятницу

Боевики 20 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 3 июля, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За прошедшие сутки оккупанты целились не только в сторону наших позиций, но и цинично обстреляли прифронтовые населенные пункты, где продолжают проживать гражданские лица. К сожалению, в результате коварных действий захватчиков есть жертва среди мирного населения", - говорится в нем.

Указано, что огонь велся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского, Южного, Железного, Шумы, Орехово, Хутора Вольный, Попасной, Катериновки.

Кроме того, вооруженные формирования на рассвете открыли огонь и по населенному пункту Зайцево.

В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Елена Быхова, 1940 года рождения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся возле Авдеевки, Водяного, Каменки, Старогнатовки и Пески.

Также огонь велся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Екатериновка.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини,

в пятницу, 3 июля. боевики в Авдеевке Донецкой области обстреляли частный сектор.

Также в населенном пункте Зайцево в результате обстрела из минометов умерла местная жительница Елена Михова.