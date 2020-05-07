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07 мая 2020, четверг, 19:00 904
Силовые структуры 2020-05-07T20:15:02+03:00
Українські Новини
Миллиардные махинации: экс-руководство Налоговой подозревают в "крышевании" конвертцентров

Миллиардные махинации: экс-руководство Налоговой подозревают в "крышевании" конвертцентров

Надежда Комендантова
СБУ, Налоговая, Коррупция, НДС, Конвертационный центр
Обыск в налоговой. Фото: СБУ
Обыск в налоговой. Фото: СБУ

СБУ подозревает экс-руководство Налоговой службы в организации механизма незаконного формирования налогового кредита

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма незаконного формирования налогового кредита.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГПС. Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", - сказано в нем.

Кроме того, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе, путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности).

Отмечается, что эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики.

Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В дальнейшем, по данным СБУ, средства, полученные противоправным путем, были незаконно легализованы.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе, у бывшего руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Обыск в налоговой. Фото: СБУОбыск в налоговой. Фото: СБУ

Изъятая в ходе следственных действий документация будет добавлена как доказательная база к материалам дела.

Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, 7 апреля Служба безопасности Украина провела обыск у Верланова.

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