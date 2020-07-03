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03 июля 2020, пятница, 20:52 278
Президент 2020-07-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский попросил разобраться с ГБР, которое забрало оборудование ПВО

Зеленский попросил разобраться с ГБР, которое забрало оборудование ПВО

Кира Молчанова
СБУ, ПВО, ГБР, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский просит правоохранителей дать правовую оценку действиям Государственного бюро расследований (ГБР), допустившему изъятие оборудования противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работникам Государственного бюро расследований, допустивших изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины", - говорится в нем.

Указано, что Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которые напрямую влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.

"Руководителям СБУ и ГБР - немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", - заявил Президент.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроекты о порядке назначения директоров Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований с учетом заключений Конституционного Суда.

Президент Владимир Зеленский обсудил с Национальным советом реформ концепцию реформирования таможни.

Тем временем, 34,6% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, хотя еще недавно ему доверял каждый второй украинец, 11,4% - за бывшего Президента Петра Порошенко на выборах главы государства, а 11,2% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко.

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