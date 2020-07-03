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03 июля 2020, пятница, 20:12 984
Бизнес 2020-07-03T20:15:01+03:00
Українські Новини
ОККО планирует построить горнолыжный курорт во Львовской области за $500 млн

ОККО планирует построить горнолыжный курорт во Львовской области за $500 млн

Кира Молчанова
Львовская область, Курорт, ОККО, горные лыжи, Горнолыжный курорт
Горные лыжи. Фото: Pixabay
Горные лыжи. Фото: Pixabay

Компания ОККО планирует построить горнолыжный курорт в Львовской области за 500 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщили в ОККО.

"ОККО планирует построить на территории Славской объединенной территориальной общины (ОТО) современный горнолыжный курорт. Появление современного курорта - это инвестиции в развитие региона, в новые рабочие места, в здоровый образ жизни", - говорится в нем.

В ОККО подчеркнули, что с целью строительства горнолыжного курорта, компании группы OKKO течение последнего года получили в установленном законом порядке право собственности на земельные участки на территории Славской ОТО и процесс получения земельных участков находится на этапе завершения.

Уточняется, что под горнолыжный курорт планируется задействовать горы Тростян, Погар, Высокий Верх, Черная Репа, где и будут расположены горнолыжные трассы.

Отмечается, что общий ориентировочный срок реализации проекта составляет 3-5 лет, предварительный объем инвестиций - около 500 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров Украины может ввести дополнительные ограничения в отношении курортов. В частности, в Одессе.

Пока европейские страны думают над тем, как разрешить туристам безопастно отдыхать у них в ближайшее время, Украинская ассоциация туристических агентств отметила, что многие туристические компании прорабатывают варианты перехода на организацию отдыха в Украине.

OKKO Group - это всеукраинский холдинг компаний, флагманом которого является "Концерн Галнафтогаз" (оператор сети АЗК "ОККО").

В сеть АЗК "ОККО" входит более 400 АЗК.

В структуре компании действует 41 ресторан, которые работают под брендами A la minute, PastaMia и Meiwei.

Подразделения "Концерна Галнафтогаз" занимаются также реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов крупным и мелким оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранению и транспортировке нефтепродуктов.

В сети "ОККО" действуют 10 нефтебаз и 16 стационарных и мобильных лабораторий по контролю качества нефтепродуктов.

Конечным бенефициаром компании является бизнесмен Виталий Антонов.

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