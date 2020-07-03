В Европе создадут новую платежную систему

Европейский союз, где на днях открыли границы с третьими странами, заявил о создании новой системы перевода платежей, разработкой которой займутся 16 финансовых учреждений Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды и Испания. Об этом сообщает BBVA.

Отмечается, что система предназначена для проведения мгновенных платежей, включая переводы с карты на карту (P2P). Авторы отмечают, что система будет "новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций".

С помощью системы планируется проводить платежи в магазинах и снятие наличных, а также международные переводы.

"Необходимость в такой системе также обнажил кризис, разразившийся во время пандемии. Система, построенная в рамках EPI, позволит снять некоторые ограничения, укрепить единый рынок и "европейскую цифровую стратегию", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросам, большая часть граждан ЕС испытывали финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.

Согласно результатам опроса, у 53% людей в Европейском союзе сократился доход из-за пандемии коронавируса. Многие из них должны были уйти на неполный рабочий день.