Адская жара под +40, но местами накроет град и шквалы. Прогноз погоды на 4 июля

4 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +28…+30 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +21…+27 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +10…+15 градусов. В Моршине кратковременные дожди, грозы, температура ночью +16…+18 градусов, днем +21…+24 градуса. В Трускавце кратковременные дожди, грозы, температура ночью +16…+18 градусов, днем +21…+24 градуса. В Сваляве кратковременные дожди, грозы, температура ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +28…+34 градуса, в Житомирской области +22…+27 градусов. В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +31…+37 градусов. В Винницкой области кратковременный дождь, гроза, порывы ветра и шквалы 15-20 м\/с. Температура ночью +16…+22 градуса, днем +28…+30 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+23 градуса, днем +32…+37 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +33…+39 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +31…+36 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса. 3 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+28 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов. Как сообщали Українські Новини, 3 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +32…+34 градуса. Тем временем синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.