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03 июля 2020, пятница, 21:00 1479
Общество 2020-07-03T21:00:01+03:00
Українські Новини
Адская жара под +40, но местами накроет град и шквалы. Прогноз погоды на 4 июля

Адская жара под +40, но местами накроет град и шквалы. Прогноз погоды на 4 июля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

4 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +28…+30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Моршине кратковременные дожди, грозы, температура ночью +16…+18 градусов, днем +21…+24 градуса.

В Трускавце кратковременные дожди, грозы, температура ночью +16…+18 градусов, днем +21…+24 градуса.

В Сваляве кратковременные дожди, грозы, температура ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +28…+34 градуса, в Житомирской области +22…+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +31…+37 градусов. В Винницкой области кратковременный дождь, гроза, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16…+22 градуса, днем +28…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+23 градуса, днем +32…+37 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +33…+39 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +31…+36 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса.

3 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+28 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 3 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +32…+34 градуса.

Тем временем синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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