Аномальная жара до +37 атакует Украину перед выходными. Прогноз погоды на 3 июля

3 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +32…+34 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, умеренный дождь, в Закарпатье, в Карпатах и днем в Прикарпатье сильный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Карпатах сильный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине ночью умеренный дождь, днем сильный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце ночью умеренный дождь, днем сильный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве сильный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, только в Житомирской области небольшой кратковременный дождь; днем местами кратковременный дождь, в Сумской области без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса, в Кировоградской и Днепропетровской областях +30…+35 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +31…+36 градусов, в Харьковской области +29…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+23 градуса, днем +31…+37 градусов, в Одесской области +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+34 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.

2 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+28 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Тем временем синоптики дали подробный прогноз на первую неделю июля.