Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Стерненко

Апелляционный суд Киева оставил в силе круглосуточный домашний арест Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Адвокаты Стерненко просили не избирать никакую меру пресечения их подзащитному, а прокуроры - оставить в силе домашний арест.

На заседании 26 июня были заслушаны позиции адвокатов, прокуроров, самого Стерненко, а также 12 поручителей.

Далее заседание было перенесено на 3 июля.

В пятницу должны были выступить остальные поручители.

Суд ограничил количество поручителей до 20 человек.

Защита выбрала поручителей, среди которых значилась бывший первый заместитель министра здравоохранения Ульяна Супрун, освобожденный политзаключенный, крымчанин Владимир Балух.

Также за Стерненко хотели поручиться депутаты Верховной Рады Яна Зинкевич ("Европейская солидарность"), Кира Рудык, Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко (все - "Голос"), экс-депутат Андрей Тетерук ("Народный фронт"), экс-депутат Юрий Бублик (Всеукраинское объединение "Свобода"), а также ряд активистов и общественных деятелей, но защита не включила их в список.

Но суд отказался отдавать Стерненко на поруки.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Шевченковский райнный суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест.

25 июня Служба безопасности Украины завершила расследование по делу Стерненко.