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03 июля 2020, пятница, 09:58 135
Силовые структуры 2020-07-03T11:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики устроили 10 провокаций за сутки, ранен украинский военный

На Донбассе боевики устроили 10 провокаций за сутки, ранен украинский военный

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 2 июля, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

Обстрелы велись около Луганского, Новоалександровки, Каменки, Невельского, Водяного.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

Он был эвакуирован в медицинское учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.

По данным разведки, 2 июля украинские военные ранили одного боевика.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из вооружения, запрещенного "минскими договоренностями".

Обстрелы велись у Новотошковского, Хутора Вольного, Пивденного, Авдеевки, Каменки и Водяного.

За текущие сутки, по имеющейся информации, потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, за сутки на Донбассе боевики понесли серьезные потери, лишившись почти десятка "бойцов".

Также 30 июня на Донбассе боевики 12 раз устраивали провокации, ранены два украинских военных.

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