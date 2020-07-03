Заболеваемость коронавирусом в Киевской области увеличилась. Где больше всего зараженных

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 2 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 47 человек до 2 702.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 3 июля 2020 на 10:00 официально подтверждено 2 702 случая заболевания коронавирусом. За сутки подтверждено 47 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 8 детей в возрасте от 3 до 16 лет", - сказано в нем.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса было зафиксировано в Киево-Святошинский районе - 12 случаев, Обуховском - 4 , Белоцерковском - 3 случая.

Также в Ирпене зарегистрировано 4 новых случая коронавируса, в Обухове - 3.

Всего за время эпидемии выздоровели 1 402 человека (в том числе 116 детей), умер 51 человек.

За сутки сообщений о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступало.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы 557 человек (продолжают лечение 118 человек), на самоизоляции (под наблюдением) находятся 2 145 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 118 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 54 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 876 до 46 763, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 1 212 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 1,5%, количество новых летальных случаев увеличилось в 2,25 раза.

Также сегодня начался 114-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.