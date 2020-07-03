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03 июля 2020, пятница, 10:48 48
Общество 2020-07-03T11:30:06+03:00
Українські Новини
В Волынской области ужесточают карантин и запрещают пассажирские перевозки

В Волынской области ужесточают карантин и запрещают пассажирские перевозки

Ольга Фандорина
Волынская область, Карантин, карантин в Украине, усиление карантина
Шацкие озера. Фото: ukraine-is.com
Шацкие озера. Фото: ukraine-is.com

С 3 июля в Волынской области усилили карантинные меры в местах массового отдыха людей из-за сложной эпидемиологической ситуации - там выявлено 2 571 больных коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Представление об усилении карантина подала главный государственный санврач области Наталия Янко. Сейчас область занимает 4-е место в Украине по распространению COVID-19. В частности, в Шацком районе запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

В области также приняли решение дополнительно провести проверки учреждений, оказывающих услуги по размещению, в том числе баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей.

Как сообщают |Українські Новини, в МОЗ отрицают усиление карантина при заболеваемости COVID-19 60 больных на 100 тыс. населения.

Сегодня начался 114-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. 

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