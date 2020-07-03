В Николаеве внезапно развелся мост и заблокировал транспорт

Утром в пятницу, 3 июля, разводная часть моста через реку Ингул в Николаеве начала самопроизвольно подниматься. В результате движение транспорта по мосту стало невозможным. Об этом сообщают Новости N.

Инцидент произошел около 5 часов утра. Разводная часть моста поднялась на высоту более трех метров и продолжала медленно подниматься.

Полиция перекрыла движение с обеих сторон моста.

Вызванная на место происшествия аварийная бригада КП ЭЛУ автодорог в течение длительного времени устраняла неисправность - разводная часть никак не хотела становится на свое место и мост вновь и вновь начинал самопроизвольно разводиться. В результате аварию таки удалось исправить и в 6:50 началось движение транспорта по мосту.

Как сообщали Українські Новини, ранее обвалился Мост в Алексеевке Днепропетровской области как только Зеленский на пресс-конференции пообещал отремонтировать все мосты и дороги и случилось это из-за превышения допустимого веса фуры почти на 27 тонн.

Такжеи ранее на Прикарпатье из-за непогоды обрушился мост через реку.