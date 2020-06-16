На Прикарпатье из-за непогоды обрушился мост через реку

В селе Красная Надвирнянского района Ивано-Франковской области обрушился мост через реку Красник из-за подъема воды в реке. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

"По адресу: с. Красная, ул. Шевченко обрушился мост через реку Красник. Общая длина моста - 24 метра, ширина - 11 метров", - сообщили в управлении ОГА.

Из-за поднятия уровня воды в реке Красник состоялось повреждение подхода к мосту и образовалась трехметровая пропасть. Часть дорожного покрытия была снесена водой. Железобетонные плиты моста повисли над рекой.

На данный момент проезд через мост запрещен - разрешен только пеший переход.

"В случае возникновения пожара объезд будет осуществляться со стороны пгт Ланчин по направлению пгт Делятин", - добавили в управлении ОГА.

Как сообщали Українські Новини, в Никопольском районе Днепропетровской области рядом с обрушенным Алексеевским мостом через реку Чертомлык открыли временную понтонную переправу.

Мост в Алексеевке Днепропетровской области, который обвалился, как только Зеленский на пресс-конференции пообещал отремонтировать все мосты и дороги разрушился из-за превышения допустимого веса фуры почти на 27 тонн.