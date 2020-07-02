Здание Европарламента разграбили за время карантина

Воры ограбили здание Европарламента в Брюсселе, когда оно пустовало из-за карантина, который смог спасти жизни более 3 млн жителей.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Минимум у 50 членов Европарламента украли компьютеры, планшеты и другие предметы из их офисов, когда они находились на дистанционной работе вдали от Брюсселя во время карантина.



Все свидетельствует о том, что кражи произошли, когда здание было практически пустым. Воры рылись в бумагах и взламывали сейфы в кабинетах евродепутатов, чтобы забрать ценные вещи.

Немецкий евродепутат Нико Земсротт, у которого украли два ноутбука, заявил, что он разочарован реакцией со стороны Генерального директората по вопросам безопасности Европарламента, известного как DG SAFE.

"Мы почти уверены, что грабители обыскали все наши вещи, потому что оставили беспорядок", - сказал евродепутат.



Он добавил, что располагает информацией о том, что воры побывали в офисах от 40 до 100 евродепутатов.

В понедельник Земсротт предупредил своих коллег о кражах в электронном письме и разместил на YouTube видео, которое показывает, как воры взломали ящик, а затем, обнаружив внутри ключ, открыли шкаф с компьютерами. Депутат сказал, что DG SAFE не предупредил европарламентариев о кражах.



В марте президент Европейского парламента Давид Сассоли ввел строгий запрет на доступ в здание посторонних посетителей и призвал членов и сотрудников парламента оставаться в своих странах, чтобы предотвратить распространение вируса. К маю парламент основном пустовал.

Пресс-секретарь парламента заявила, что информация о кражах появилась в апреле, и в ответ было "увеличено количество охранников, патрулирующих офисы, в то время как другие контролировали доступ в здание".

Она добавила, что DG SAFE расследует кражи и поддерживает контакт с бельгийской властью.

Пресс-секретарь сказала, что число пострадавших не было окончательно определено, но другие должностных лиц говорят, что воры обокрали около 50 евродепутатов.

Согласно ежегодному бюджета ЕС для Европарламента, сумма средств на охрану зданий и наблюдения за ними составляет более 23 миллионов евро в 2020 году.



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