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02 июля 2020, четверг, 20:00 175
Политика 2020-07-02T20:00:19+03:00
Українські Новини
Ермак и Трофимов отрицают наличие между ними конфликта

Ермак и Трофимов отрицают наличие между ними конфликта

Надежда Комендантова
Сергей Трофимов, Офис Президента Украины, Денис Ермак
Андрей Ермак и Сергей Трофимов сделали совместное фото Фото: Андрей Ермак/Facebook
Андрей Ермак и Сергей Трофимов сделали совместное фото Фото: Андрей Ермак/Facebook

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его первый заместитель Сергей Трофимов отрицают, что между ними существует конфликт.

Об этом они одновременно сообщили в соцсетях, передают Українськi Новини.

"Природа настолько обновилась, что о нас с Сергеем начали писать анонимные телеграмм-каналы. Прочитали несколько постов, сидя в кабинете, едва сдержали улыбку. Не читайте советских газет! Мы - единая команда президента Зеленского. Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно", - написал Ермак на своей странице в соцсети Facebook.

К своему посту он прикрепил селфи с Трофимовым, на котором они оба улыбаются.

Похожую фотографию с другого ракурса запостил в своем Telegram-канале Трофимов в то же время, что и Ермак.

"В последнее время стал популярным у различного вида пранкеров. То приветы мне передают, то от моего имени мэрам угрожают, то хотят посеять смуту в ОП. Читали с Андреем переписку с псевдоБигусом, долго смеялись", - написал он.

1 июля анонимный телеграм-канал "Джокер" обнародовал якобы свою переписку от имени руководителя программы "Наші гроші" Дениса Бигуса с Трофимовым.

В этой переписке Трофимову сообщили, что его начальник пытается "вбросить" в СМИ фейковую информацию о его взяточничестве, на что он ответил, что Ермак "много сил тратит, чтобы устранить голос здравого разума" и поблагодарил за предупреждение.

Как сообщали Українськi Новини, в Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников.

Ранее Ермак обязал сотрудников Офиса Президента общаться со СМИ исключительно по согласованию с пресс-службой

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