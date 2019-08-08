Хозяйственный суд Киева взыскал 8,9 млн гривен штрафов с государственного предприятия Житомирский бронетанковый завод и государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт", директора которого выпустили из СИЗО под залог в 7 млн грн, за срыв оборонных заказов.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.\r\n"Предприятия не выполнили договорные обязательства по поставкам продукции для армии - теперь заплатят штрафы. Военная прокуратура Центрального региона отстояла в суде интересы государства - с ГП Житомирский бронетанковый завод взыскано 8,5 млн гривен, с Спецтехноэкспорта - 354 тыс. гривен", - говорится в нем.\r\nТак, в июле хозяйственный суд удовлетворил иск военной прокуратуры Центрального региона в интересах Министерства обороны к Житомирскому бронетанковому заводу.\r\nЗа невыполнение своевременно госконтракта по оборонному заказу об изготовлении и поставке продукции, в пользу оборонного ведомства взыскано штрафные санкции на сумму 8,5 млн гривен.\r\nТакже были наложены санкции на дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт" - "Спецтехноэкспорт".\r\nЗа срыв поставок для Минобороны парашютных систем предприятие должно заплатить в бюджет 354 тыс. грн.\r\nЭто решение было принято хозяйственным судом 7 августа.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен инициировать внесение изменений в законодательство о государственном оборонном заказе в части отнесения информации к секретной для проведения международными аудиторами проверки государственного концерна "Укроборонпром".\r\nРанее САП сообщила о подозрении в растрате госсредств экс-директору и 4 служащим "Спецтехноэкспорта". Также 26 февраля САП открыла уголовное производство по факту возможного хищения имущества должностными лицами "Укроборонпром".\r\n