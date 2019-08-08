Хозяйственный суд Киева взыскал 8,9 млн гривен штрафов с государственного предприятия Житомирский бронетанковый завод и государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт", директора которого выпустили из СИЗО под залог в 7 млн грн, за срыв оборонных заказов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Предприятия не выполнили договорные обязательства по поставкам продукции для армии - теперь заплатят штрафы. Военная прокуратура Центрального региона отстояла в суде интересы государства - с ГП Житомирский бронетанковый завод взыскано 8,5 млн гривен, с Спецтехноэкспорта - 354 тыс. гривен", - говорится в нем.

Так, в июле хозяйственный суд удовлетворил иск военной прокуратуры Центрального региона в интересах Министерства обороны к Житомирскому бронетанковому заводу.

За невыполнение своевременно госконтракта по оборонному заказу об изготовлении и поставке продукции, в пользу оборонного ведомства взыскано штрафные санкции на сумму 8,5 млн гривен.

Также были наложены санкции на дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт" - "Спецтехноэкспорт".

За срыв поставок для Минобороны парашютных систем предприятие должно заплатить в бюджет 354 тыс. грн.

Это решение было принято хозяйственным судом 7 августа.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен инициировать внесение изменений в законодательство о государственном оборонном заказе в части отнесения информации к секретной для проведения международными аудиторами проверки государственного концерна "Укроборонпром".

Ранее САП сообщила о подозрении в растрате госсредств экс-директору и 4 служащим "Спецтехноэкспорта". Также 26 февраля САП открыла уголовное производство по факту возможного хищения имущества должностными лицами "Укроборонпром".