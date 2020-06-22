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22 июня 2020, понедельник, 16:22 84
Силовые структуры 2020-06-22T16:22:43+03:00
Українські Новини
Полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, оставили под стражей

Полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, оставили под стражей

Ольга Фандорина
Арест, Полицейские, Изнасилование в Кагарлыке, Кагарлык
В Кагарлыке задержали двоих полицейских. Фото: ГБР
В Кагарлыке задержали двоих полицейских. Фото: ГБР

Киевский апелляционный суд оставил под стражей оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области, подозреваемых в изнасиловании женщины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"22 июня 2020 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя второго СО ТУ ГБР в Киеве и применена в отношении подозреваемых Кузива и Сулимы мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в нем.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Указано, что гражданин Николай Кузив подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса, а гражданин Сулима подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в Кагарлыке полицейские жестоко пытали задержанных в отделении, женщину насиловали и стреляли над головой. 


Кроме того, изнасилованную в Кагарлыке девушку на "допрос" обманом привез сосед

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