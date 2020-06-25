Пострадавшей от пыток в Кагарлыке предоставили личную охрану

Полиция Киевской области готова обеспечить круглосуточную охрану пострадавшей от пыток полицейских в Кагарлыке Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини. "Сейчас по заявлению женщины охрана предоставляется при необходимости и на время судебных заседаний. Кроме того, в ее доме установлена "тревожная кнопка" для немедленного вызова полицейских", - сказано в нем. Отмечается, что во исполнение постановления прокурора в уголовном производстве пострадавшей от насильственных действий полицейских в Кагарлыке была предоставлена личная охрана. Соответствующий приказ подписал глава полиции Киевской области Андрей Небытов 17 июня. Организация обеспечения охраны возложена на полк полиции особого назначения полиции области. Отмечается, что в собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала на необходимость обеспечения ей мер безопасности "при необходимости и во время судебных заседаний". Поэтому для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться "тревожной кнопкой" (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена у нее дома. Вместе с тем полиция готова обеспечить потерпевшей круглосуточную охрану. Как сообщали Українськi Новини, изнасилованную в Кагарлыке девушку на "допрос" обманом привез сосед. Стали известны подробности дела. Одним из подозреваемых в изнасиловании и избиении 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области является бывший участник АТО Николай Кузив.