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25 июня 2020, четверг, 18:18 557
Силовые структуры 2020-06-25T18:45:01+03:00
Українські Новини
Пострадавшей от пыток в Кагарлыке предоставили личную охрану

Пострадавшей от пыток в Кагарлыке предоставили личную охрану

Ольга Фандорина
Пытки, Изнасилование, Изнасилование в Кагарлыке, Кагарлык, Личная охрана
Полицейские, подозреваемые в изнасиловании и пытках в Кагарлыке. Фото: ГБР
Полицейские, подозреваемые в изнасиловании и пытках в Кагарлыке. Фото: ГБР

Полиция Киевской области готова обеспечить круглосуточную охрану пострадавшей от пыток полицейских в Кагарлыке Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Сейчас по заявлению женщины охрана предоставляется при необходимости и на время судебных заседаний. Кроме того, в ее доме установлена ​​"тревожная кнопка" для немедленного вызова полицейских", - сказано в нем.

Отмечается, что во исполнение постановления прокурора в уголовном производстве пострадавшей от насильственных действий полицейских в Кагарлыке была предоставлена ​​личная охрана.

Соответствующий приказ подписал глава полиции Киевской области Андрей Небытов 17 июня.

Организация обеспечения охраны возложена на полк полиции особого назначения полиции области.

Отмечается, что в собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала на необходимость обеспечения ей мер безопасности "при необходимости и во время судебных заседаний".

Поэтому для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться "тревожной кнопкой" (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена ​​у нее дома.

Вместе с тем полиция готова обеспечить потерпевшей круглосуточную охрану.

Как сообщали Українськi Новини, изнасилованную в Кагарлыке девушку на "допрос" обманом привез сосед. Стали известны подробности дела.

Одним из подозреваемых в изнасиловании и избиении 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области является бывший участник АТО Николай Кузив.

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