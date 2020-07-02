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  • Польша отменила двухнедельную обсервацию для прибывших граждан из Украины
02 июля 2020, четверг, 09:29 243
Европа 2020-07-02T09:30:22+03:00
Українські Новини
Польша отменила двухнедельную обсервацию для прибывших граждан из Украины

Польша отменила двухнедельную обсервацию для прибывших граждан из Украины

Елизавета Кесельман
Украина, Польша, Границы, Открытие границ с Польшей
Польша. фото: embaperu.ch
Польша. фото: embaperu.ch

После возобновления авиасообщения с Украиной, Польша отменила обязательную 14-дневную обсервацию для пассажиров, прибывающих авиарейсами из Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пограничной службы Польши. 

Как сообщается, после отмены контроля на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня), на этих границах нет также санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу.

При этом на внешней границе ЕС продолжают действовать ограничения, в частности, относительно обязательного карантина.

Так на границе Польши с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев все еще ограничен. Они могут попасть в страну только в некоторых пунктах: Дорогуск (с украинской стороны − Ягодин), Корчова (с украинской стороны − Краковец), Гребенное (с украинской стороны − Рава-Русская) и Медыка (с украинской стороны − Шегини).

Как сообщали Українські Новини, 16 июня Совет министров Польши принял решение о продлении до 30 июня запрета на авиаперевозку пассажиров из большинства стран из-за риска распространения коронавируса, к которым отнесена была также Украина.

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