Полезна для беременных и предотвращает рак кишечника. Свойства кукурузы

Кукуруза является одним из популярных продуктов во время летнего и жаркого сезона, который обладает необычным вкусом, а также множеством полезных свойств и витаминов, таких, как А, С, Е, и другие. О пользе и свойствах более подробно сообщает dietology.pro.

Больше всего в данном продукте содержится углеводов и белков. Именно в кукурузе обнаружен небольшой процент природного золота. Из полезных веществ и витаминов особенно следует отметить:

витамины А, С, Е;

никотиновую кислоту;

пантотеновую и фолиевую кислоты;

калий и кальций;

натрий и никель;

фосфор и магний.

Обогащённая клетчаткой, сахарная кукуруза оказывает благотворное действие на работу кишечного тракта и является незаменимым помощником при запорах. Она выводит из организма "плохой" холестерин и чистит сосудистое русло, а также хорошо влияет на мочеполовую систему человека. Если употреблять её в пищу регулярно и умеренно, она поможет всегда поддерживать хорошее настроение и даже избавит от депрессии и уныния.

Ферменты, содержащиеся в кукурузных початках, предотвращают развитие рака кишечника, особенно его нижних отделов. Также ферментный состав отлично чистит печень и желчные протоки, предупреждая желчнокаменную болезнь.

Людям, следящим за питанием, будет интересно узнать, сколько калорий содержится в 100 г продукта:

в сыром зерне — 86;

в варёном зерне — 123;

в зёрнах после паровой обработки — 80.

Варёную кукурузу рекомендуют употреблять как беременным, так и кормящим женщинам. Она замечательна тем, что не содержит глютен, который часто становится причиной аллергических реакций у малышей на материнское молоко. Кукуруза стимулирует лактацию и повышает жизненный тонус кормящей мамы. При беременности она помогает справиться с тошнотой и улучшает пищеварение.

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