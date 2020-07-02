Полезна для беременных и предотвращает рак кишечника. Свойства кукурузы

Кукуруза является одним из популярных продуктов во время летнего и жаркого сезона, который обладает необычным вкусом, а также множеством полезных свойств и витаминов, таких, как А, С, Е, и другие. О пользе и свойствах более подробно сообщает dietology.pro. Больше всего в данном продукте содержится углеводов и белков. Именно в кукурузе обнаружен небольшой процент природного золота. Из полезных веществ и витаминов особенно следует отметить: витамины А, С, Е; никотиновую кислоту; пантотеновую и фолиевую кислоты; калий и кальций; натрий и никель; фосфор и магний. Обогащённая клетчаткой, сахарная кукуруза оказывает благотворное действие на работу кишечного тракта и является незаменимым помощником при запорах. Она выводит из организма "плохой" холестерин и чистит сосудистое русло, а также хорошо влияет на мочеполовую систему человека. Если употреблять её в пищу регулярно и умеренно, она поможет всегда поддерживать хорошее настроение и даже избавит от депрессии и уныния. Ферменты, содержащиеся в кукурузных початках, предотвращают развитие рака кишечника, особенно его нижних отделов. Также ферментный состав отлично чистит печень и желчные протоки, предупреждая желчнокаменную болезнь. Людям, следящим за питанием, будет интересно узнать, сколько калорий содержится в 100 г продукта: в сыром зерне — 86; в варёном зерне — 123; в зёрнах после паровой обработки — 80. Варёную кукурузу рекомендуют употреблять как беременным, так и кормящим женщинам. Она замечательна тем, что не содержит глютен, который часто становится причиной аллергических реакций у малышей на материнское молоко. Кукуруза стимулирует лактацию и повышает жизненный тонус кормящей мамы. При беременности она помогает справиться с тошнотой и улучшает пищеварение. Как сообщали Українські Новини, эксперты назвали ТОП-3 питательных продуктов для быстрого перекуса.