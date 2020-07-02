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02 июля 2020, четверг, 19:00 265
Lifestyle 2020-07-02T20:00:02+03:00
Українські Новини
Полезна при малокровии и опасна для диабетиков: основные свойства дыни

Полезна при малокровии и опасна для диабетиков: основные свойства дыни

Елизавета Кесельман
полезные фрукты, Сезонные фрукты, Дыня, Свойства дыни
Дыня. Фото: pixabay
Дыня. Фото: pixabay

Дыня у всех ассоциируется с охлаждающим и бодрящим продуктом. И не удивительно, ведь она является одним из летних сезонных фруктов, который утоляет жажду. Однако помимо столь "поверхностных" свойств, дыня способна предотвращать возникновение атеросклероза и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает apteka.ua.

В частности, дыня содержит большое количество антиоксидантов, среди которых такие, как холин, зеаксантин и бета-каротин. Эти соединения, в свою очередь, снижают риск развития целого ряда заболеваний.

Антиоксидант зеаксантин в составе дыни улучшает фильтрацию вредных солнечных лучей. Таким образом, он играет защитную роль в отношении глаз и уменьшает ущерб от макулярной дегенерации (Maneli Mozaffarieh, 2003). Также существует мнение, что употребление дыни (3 или более порций в день) способствует снижению риска прогрессирования возрастной макулярной дегенерации.

1 порция дыни (150 г) содержит около 50 ккал, 0,3 жира, 13 г углеводов, 12 г сахара, 1,4 г клетчатки, 1,3 г белка.

Всего 1 порция дыни способна обеспечить почти на 100% суточную потребность в витамине А, на 95% — в витамине С, на 1% — в кальции, на 2% — в железе и на 5% — в витамине К. В дыне также содержится витамин В3 (ниацин), В6 (пиридоксин), В9 (фолиевая кислота) и другие полезные для организма соединения.

В то же время, дыня может быть вредна в сочетании с молочными продуктами и алкогольными напитками. С осторожностью к дыне нужно относиться кормящим матерям, так как она может вызвать проблемы с пищеварением у ребенка. Ее не рекомендуют лицам с сахарным диабетом, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Как сообщали Українські Новини, кукуруза, которая также полезна летом, рекомендуется для употребления беременным и предотвращает рак кишенчика. 

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